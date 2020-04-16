Apple представила новый iPhone SE

Новости технологии:Внешне гаджет выглядит почти так же, как iPhone 8 трехлетней давности.

У iPhone SE, выпущенного в 2016 году, появился прямой наследник. Новинка с экраном диагональю 4,7 дюйма стала первым смартфоном компании, который был представлен не на офлайн-мероприятии, а в режиме онлайн.

Однако начинка новой модели более продвинутая. Так, смартфон получил процессор A13 Bionic: таким же оснащены устройства линейки iPhone 11. Этот чип почти в два с половиной раза производительнее процессора A9, который был установлен на первой версии iPhone SE.

Задняя камера у SE нового поколения лишь одна, зато ее уже назвали лучшей однокамерной системой из всех, которыми когда-либо оснащали телефоны компании. Ее разрешение — 12 Мп, и она поддерживает все функции, которые есть у флагманских объективов, такие как портретная съемка и видео в разрешении 4К. Кстати, режим портрета будет доступен и для фронтальной камеры.

Фото: https://twitter.com

Как и у iPhone 8, новинка получила кнопку Home с сенсором Touch ID для считывания отпечатков пальцев, а также стеклянную заднюю крышку. Face ID у гаджета не будет. Сам корпус нового SE алюминиевый, защищен от влаги и пыли по стандарту IP67 (может находиться под водой на метровой глубине до получаса).

Также от iPhone 8 новой модели достался дисплей Retina HD. Он поддерживает функцию TrueTone, благодаря которой регулируется цветовая температура экрана, подстраивая изображение под условия окружающей среды. Кроме того, дисплей оснащен функцией Haptic Touch ("Тактильное касание"), обеспечивая обратную тактильную связь посредством вибромотора. Разрешение дисплея — 1334 на 750 пикселей.

Представители Apple утверждают, что новый iPhone SE унаследовал от модели первого поколения не только буквенное обозначение, но и "идеологические принципы", объединяя компактность, доступность и высокую производительность.

Гаджет доступен в трех цветах: белом, красном и черном (при этом передняя панель во всех трех версиях будет черной). В США новый iPhone можно заказать уже с 17 апреля.

Ранее информационное агентство Bloomberg раскрыло некоторые подробности флагманских iPhone, которые должны представить осенью, а издание Digitimes сообщило, что компания Apple ведет разработку бюджетного варианта беспроводных наушников AirPods.