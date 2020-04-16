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Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"

Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
15:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания Microsoft объявила о запуске целого ряда инициатив, направленных на улучшение защиты и сохранения биоразнообразия и экосистем во всем мире.

Облачные технологии используются не только в медицине для разработки механизма защиты от коронавируса. 

По словам представителей компании, пусть COVID-19 изменил жизнь многих из нас, но вопрос защиты экологии не стали менее актуальными или важными. Поэтому работа над новыми технологиями, направленными на защиту планеты, прерываться не должна.

Что такое "Планетарный компьютер"

Это открытая вычислительная платформа на базе искусственного интеллекта, построенная на технологиях Microsoft Azure. Она предназначена для отслеживания данных о состоянии Земли. Полученная информация позволит следить за изменениями в экосистеме. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затоплений, выявлять факты чрезмерно агрессивной добычи природных ресурсов.

Сообщается, что любой человек на планете сможет обновлять и дополнять информацию. Доступ к платформе в первую очередь получат ученые, специалисты по охране природы, некоммерческие организации и правительства стран.

Как будет работать компьютер

Платформа позаимствовала у поисковых систем некоторые подходы к обработке данных, добавив ряд собственных особенностей. В результате компания получила "геопространственный механизм принятия решений", который умеет находить проблемы и предлагать решения для оптимизации состояния планеты.

Задача компьютера будет заключаться не только в том, чтобы выделить виды, биоразнообразие и экосистемы, жизненно важные для здоровья и процветания Земли, но и в оценке различных факторов, которые могут положительно или отрицательно влиять на них.

Фактически "Планетарный компьютер" обеспечит свободный доступ к данным, собранным людьми и машинами в космосе, в небе, на земле и под водой. Пользователи смогут осуществлять поиск по геотегам и нужным координатам вместо ключевых слов, получать информацию о границе леса, уровне потоков, грунтовые воды, типах местности, местопребывании видов и запасов углеводородов.

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Облачные ресурсы позволят сохранять и быстро передавать данные (сырые и уже обработанные), а также обрабатывать их для подготовки аналитических отчетов и выявления закономерностей.

"Планетарный компьютер" стал продолжением глобальной экологической инициативы Microsoft, о которой компания объявила в январе 2020 года. В программу входит переход на отрицательный уровень выбросов углерода до 2030 года и миллиардные инвестиции в развитие климатических инноваций. Но это не первая подобная инициатива компании.

Так, проект "ИИ для Земли" был запущен в июне 2017 года, когда было выделено более 50 миллионов долларов на облачные инструменты и услуги искусственного интеллекта для организаций, работающих над защитой планеты в пяти ключевых областях: сельское хозяйство, биоразнообразие, сохранение, изменение климата и вода.

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Microsoft, Компьютер, Технологии, Вирус, Коронавирус, Техно, Планетарный компьютер.
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