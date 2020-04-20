Очередная новинка: Xiaomi представила монитор - Mi Display 1A

Новости технологии:Xiaomi известна не только как производитель смартфонов, но и как поставщик различной бытовой и офисной техники.

Очередной новинкой бренда стал монитор Mi Display 1A, особенностью которого является почти безрамочный дизайн, удобное расположение разъемов и доступный ценник.

Технические особенности монитора

Xiaomi Mi Display 1A получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p, частотой обновления 60 Гц и яркостью 250 нит. Угол обзора дисплея составляет 178 градусов, а время отклика матрицы – 6 мс. Для подключения к источнику изображения монитор оснащен портом HDMI, который размещен в ножке подставки.

Новинка отличается от предыдущей модели линейки минимальной толщиной рамок, благодаря которой можно легко объединить до трех дисплеев в один большой при подключении к ПК. Для защиты глаз пользователя предусмотрена технология интеллектуальной регулировки яркости.

Цены

Mi Display 1A оценили в 699 юаней, или 99 долларов. Они уже поступили в продажу в Китае и скоро должны появиться на AliExpress.