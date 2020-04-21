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Microsoft выпустил новый удобный инструмент для писателей на основе ИИ

Microsoft выпустил новый удобный инструмент для писателей на основе ИИ
21:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:В будущем этот инструмент станет полноценным помощником авторов.

Microsoft выпустила новый инструмент для писателей, который поможет правильно выражать мысли в тексте. Это дополнение к функции Rewrite Suggestions на базе ИИ, который впервые представили на конференции Microsoft Build в 2019 году. Изначально инструмент предлагал автору только правильные варианты написания фраз, но теперь он может сформулировать предложения.

Пока функция доступна только пользователям Word в онлайне, подписчикам Microsoft 365 или Office 365. В будущем компания планирует внедрить ее во все десктопные и мобильные версии.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выделить предложение и нажать кнопку "rewrite suggestions". Рядом с написанным текстом появится окно с вариантами того, как лучше сформулировать это предложение. Если уведомления не всплывают — значит, ИИ считает что фраза сформулирована идеально.

Microsoft продолжит поддержку работы браузера Edge в Windows 7

Ранее компания запустила Microsoft Editor, в том числе в виде расширения для браузеров Chrome и Edge, который помогает улучшить текст на более чем 20 языках. Ни один из этих инструментов пока не способен написать текст полностью, но в Microsoft отмечают, что в будущем ИИ станет полноценным помощником авторов.

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Microsoft, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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