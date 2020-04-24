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Аудитория Telegram возросла до 400 миллионов пользователей

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Аудитория Telegram возросла до 400 миллионов пользователей
20:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости технологии:Также в компании анонсировали запуск групповых видеозвонков в 2020 году, однако точную дату запуска пока не называют.

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    Компания Telegram в своем блоге сообщила, что за минувший год аудитория мессенджера выросла на 100 миллионов человек. Сейчас в нем зарегистрированы 400 миллионов пользователей - и это число ежедневно увеличивается примерно на полтора миллиона.

    Представители компании утверждают, что возросшему числу загрузок мессенджера в значительной степени способствовали карантинные меры и массовый переход людей на удаленную работу. Благодаря этому более чем в 20 государствах Telegram стал лидером по загрузкам среди приложений в категории соцсетей.

    Обстановка в мире заставила разработчиков программы задуматься о внедрении новой функции - групповых видеозвонков. Подобная возможность уже есть во многих программах, например в Skype и Zoom, но создатели Telegram уверены, что могут предложить пользователям кое-что новое. "Есть приложения, которые либо безопасны, либо удобны в использовании, но нет таких, которые объединяют эти качества. Мы хотели бы это исправить", - говорится в блоге компании. Дата запуска групповых видеозвонков пока не называется, однако в Telegram намерены справиться с этой задачей до конца 2020 года.

    Также разработчики мессенджера уделяют внимание уже существующим функциям. Компания объявила о запуске программы поддержки создателей образовательных тестов, для которых выделят 400 тысяч евро. Сделать свой собственный тест может любой желающий при помощи бота @QuizBot. Мессенджер соберет их все на одной площадке, после чего пользователи выберут лучшие.

     Обновленный редактор фотографий

    Несколько важных обновлений коснулись интерфейса и дизайна приложения. В частности, в версии для Android появились анимированные иконки. Пользователи Telegram для macOS получили боковую панель папок с иконками, такую же, как в десктопной версии мессенджера. А обновленный редактор фотографий позволяет рисовать поверх снимка.

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Пользователи, Мессенджер, Telegram, Видеозвонки.
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