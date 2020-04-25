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Hisense представила планшет с дисплеем E-ink (Фото)

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Hisense представила планшет с дисплеем E-ink (Фото)
01:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Hisense показала миру 10,5-дюймовый планшет с дисплеем E-ink и Android 10.

Недавно компания Hisense представила первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах. В паре с ним дебютировал и планшет Hisense Q5 с дисплеем E-ink.

Что это такое

Это 10,5-дюймовый дисплей с монохромным RLCD-дисплеем, соотношением сторон 16:9 и разрешением HD. По словам производителя, технология отображения основана на принципе естественного отражения света и не создает вредного для глаз синего света.

Внутри — 8-ядерный процессор UNISOC Tiger T610 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Емкость аккумулятора — 5050 мАч, поддерживается зарядка мощностью 5 Вт.

Планшет поддерживает 4GLTE, 3G, 2G, есть порт HDMI, microUSB, 3,5 мм разъем для наушников, слоты для SIM-карты и карты памяти microSD, 2-мегапиксельная фронтальная камера, 5 Мп основная камера (f/2.2), а также операционная система Android 10.

Сколько?

Hisense Q5 обойдется в $324. Продажи планшета стартуют 10 июня.

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Планшет, Hisense, Android 10, Hisense Q5.
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