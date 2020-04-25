Xiaomi вскоре представит новый смартфон Mi 10 Youth Edition (Фото)

Новости технологии:Xiaomi планирует вскоре анонсировать новый смартфон.

Уже через несколько дней, 27 апреля, Xiaomi представит фирменную оболочку MIUI 12 и смартфон Mi 10 Youth Edition. И чем ближе презентация — тем больше в сети подробностей о последнем.

"Живое" фото

Глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun) показал в соцсетях фото себя с новым смартфоном в руках. На снимке — гаджет в светло-зеленой расцветке (Green Tea). Нам показали только коробку и заднюю панель, на которой можно рассмотреть прямоугольную основную камеру.

Характеристики

Зато на сайте китайского регулятора TENAA появились и подробные характеристики, и изображения Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Смартфон получил 6,57-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+, 16-мегапиксельную фронтальную камеру в каплевидном вырезе, аккумулятор емкостью 4060 мАч и ОС Android 10.

Точное название процессора не указано, но судя по тому, что это чип с тактовой частотой 2,4 ГГц, то, скорее всего, будет Snapdragon 765G. Вариантов объема памяти несколько: 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ.

Основная камера состоит из четырех датчиков, разрешение главного — 48 Мп. Напомним, также обещают камеру-перископ с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, а также оптическую стабилизацию картинки (OIS).

Габариты новинки 164,06×72,77×7,98 мм, вес — 192 грамма.

Кроме того, новые рекламные постеры указывают на поддержку технологий дополненной реальности и наличие 3,5 мм разъема для наушников.