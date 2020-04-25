Guerrilla Games начала разработку Horizon Zero Dawn 2

Новости технологии:Компания Guerrilla Games начинает разработку новой Horizon Zero Dawn 2.

Похоже, Guerrilla Games начала подготовку к выходу PlayStation 5, и поставила на производственный конвейер новую игру.

Что известно

Компания опубликовала новую вакансию для проекта с открытым миром, котором может стать Horizon Zero Dawn 2. В январе студия искала инженера игровых серверов, а теперь команде понадобился и "старший игровой сценарист" для ААА-игры в открытом мире. Кандидату планируют поручить поиск идей для квестов, писать для них сюжет и диалоги, а также создавать предистории для фракций.

Плюсом для будущего члена команды станет опыт работы над проектами с открытым миром, в том числе ММО. Это уже второе упоминание мультиплеера в вакансиях Guerrilla Games. Возможно, Horizon Zero Dawn 2 таки обзаведется сетевыми функциями. В то же время предыдущая и нынешняя вакансии могут зазывать людей для разных проектов.

Примечательно, что к анонсу вакансии в Twitter Guerrilla прикрепили GIF-файл с демонстрацией Элой, рассматривающей наскальные рисунки, а также хештег Horizon Zero Dawn.