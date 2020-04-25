"Текстовая бомба": Сообщение, которые выводит из строя iPhone и iPad

Пользователи гаджетов Apple обнаружили новую уязвимость — так называемую "текстовую бомбу", которая может вывести из строя ваше устройство.
Что это такое
Уязвимость касается смартфонов и планшетов под управлением iOS 13 и iPadOS 13.
Это обычное текстовое уведомление с комбинацией символов на языке синдхи с Emoji флага Италии. Когда пользователь открывает сообщение — гаджет начинает перезагружаться или вообще полностью зависает.
Изначально это вредоносное сообщение заметили в Telegram и Twitter.
Кстати, Apple уже устранила эту уязвимость во второй бета-версии iOS 13.4.5. А до выхода официальной прошивки вы можете обезопасить смартфон или планшет, отключив уведомления в настройках.