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"Текстовая бомба": Сообщение, которые выводит из строя iPhone и iPad

"Текстовая бомба": Сообщение, которые выводит из строя iPhone и iPad
05:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Пользователи IPhone нашли новую уязвимость гаджетов.

Пользователи гаджетов Apple обнаружили новую уязвимость — так называемую "текстовую бомбу", которая может вывести из строя ваше устройство.

Что это такое

Уязвимость касается смартфонов и планшетов под управлением iOS 13 и iPadOS 13.

Это обычное текстовое уведомление с комбинацией символов на языке синдхи с Emoji флага Италии. Когда пользователь открывает сообщение — гаджет начинает перезагружаться или вообще полностью зависает.

Изначально это вредоносное сообщение заметили в Telegram и Twitter.

Кстати, Apple уже устранила эту уязвимость во второй бета-версии iOS 13.4.5. А до выхода официальной прошивки вы можете обезопасить смартфон или планшет, отключив уведомления в настройках.

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Apple, iPhone, Сообщение., iOS 13.
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