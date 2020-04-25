Xiaomi представила бюджетный электросамокат: характеристики новинки

Новости технологии:Компания Xiaomi выпустила обновленную версию электросамоката Mijia Electric Scooter, акцент в котором был сделан на дизайне, смарт-составляющей и доступной цене.

Mijia Scooter 1S компактный транспорт оборудован интерактивным OLED-экраном, который размещен по центру руля. На нем отображается информация об актуальной скорости, выбранном режиме поездки (нормальном, спортивном и экономичном), времени пробега и состоянии аккумулятора.

Среди преимуществ модели отмечена возможность быстрой сборки - на всю процедуру уходит не более трех секунд. Вес устройства составляет 12,5 кг, а максимальная нагрузка, на которую рассчитано транспортное средство – 100 килограммов.

С помощью смартфона можно активировать функцию "антиугона", дистанционно заблокировав электросамокат.

Цена

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 282 долларов.