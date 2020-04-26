Fossil Solar: экологичные наручные часы с альтернативным источником заряда

Новости технологии:Новые аналоговые часы Fossil Solar с корпусом из биопластика и ремешком из переработанных пластиковых бутылок.

Компания Fossil представила "зеленые" аналоговые часы с упором на экологичность. Они призваны показать стремление компании к 2025 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Что это такое

Fossil Solar — пожалуй, самые безопасные для природы часы. Корпус сделан из биопластика, ремешки — из переработанных пластиковых бутылок (их на выбор 5), а коробка — из картона, поэтому ее можно использовать повторно.

Но самое главное — часы используют солнечную панель, которая расположена на рамке корпуса. С помощью нее солнечная энергия преобразуется в электрическую, также для подзарядки, помимо солнца, подойдут обычные приборы освещения.

В результате на одном заряде часы могут проработать до 4 месяцев. А если все-таки носить их на улице и в освещенных местах — о разряженном аккумуляторе можно вообще забыть.

Также часы имеют два размера (34 и 42 мм) и защищены от влаги (5 ATM).

Цена

Fossil Solar будут доступны в середине мая с ценником около €149 в Европе. Но то лимитированная версия, так что количество ограничено.