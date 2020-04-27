Почти Apple Watch: интересные смарт-часы всего за 27$ (Фото)

Новости технологии:SANLEPUS P8 - это клон Apple Watch с 1,4-дюймовым прямоугольным дисплеем и защищенным стеклом 2.5D.

Пожалуй, только ленивый не копировал дизайн смарт-часов Apple Watch. На AliExpress уйма такого добра, однако не все клоны представляют собой действительно интересные гаджеты, пусть и с "позаимствованным" дизайном.

SANLEPUS P8

Это "умные" часы с 1,4-дюймовым прямоугольным дисплеем, защищенным стеклом 2.5D. Корпус выполнен из металла и защищен от воды по стандарту IPX7 (выдерживает погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Его толщина — 9,2 мм.

Внутри установлен чип NRF52832, часы поддерживают Bluetooth 4.0. Емкость аккумулятора — 170 мАч.

SANLEPUS P8 получили стандартный для смарт-часов набор функций: отслеживание физической активности, подсчет калорий, датчик частоты сердечных сокращений, мониторинг сна. Также на дисплее отображается информация о входящих звонках, сообщениях, уведомления и т. д.

Цена

Стоят такие часы $26,99. Также можно заказать комплект с запасными ремешками. Всего на выбор есть 5 расцветок.