Компания Honor решила переименовать свой новый смартфон

Новости технологии:Новый смартфон назовут Honor X10.

Прошлым летом суббренд Huawei Honor представит смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro. На календаре конец апреля, а это значит, что скоро анонсируют их преемников. Но не ждите Honor 10X — новая модель выйдет под другим названием.

Что известно

Президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming) рассказал, что новый смартфон назовут Honor X10. Изменения, конечно, не кардинальные, но почему компания решила переименовать новинку — неизвестно. Ходят слухи, что Honor не хочет путаницы с неанонсированным Redmi 10X китайского конкурента.

Также руководитель Honor добавил, что Honor X10 получит поддержку 5G. Скорее всего, для этого выберут процессор Kirin 820.

Будет ли в линейке старшая модель Honor X10 Pro, о которой мы писали в начале недели — тоже неизвестно.

По слухам, Honor X10 получит 6,63-дюймовый IPS LCD экран с разрешением HD+ (1080×2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, обычный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.