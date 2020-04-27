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Samsung сертифицировала свои новые смарт-часы

Samsung сертифицировала свои новые смарт-часы
00:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:"Умные" часы Samsung Galaxy Watch Active 3 были сертифицированы.

Компания Samsung уже готовит новые "умные" часы, которые, по идее, будут называться или Galaxy Watch 2, или Galaxy Watch Active 3.

Что известно

Часы проходят под кодовыми номерами SM-R840/845 и SM-R850/855. Скорее всего, SM-R840 и SM-R850 будут двумя вариантами размеров экрана с возможностью подключения только по Wi-Fi, а SM-R845 и SM-R855 — с Wi-Fi + LTE.

На днях часы прошли сертификацию Министерства промышленности и информатизации КНР. Документы указывают на наличие 2,4 ГГц Wi-Fi и Bluetooth. Вероятнее всего, будет и чип NFC.

Также новая модель получит 8 ГБ встроенной памяти (вдвое больше, чем у предыдущей модели) и аккумулятор емкостью 330 мАч. Для сравнения: у 40-мм Galaxy Watch Active 2 — 247 мАч.

Когда именно представят новую модель — неизвестно, но, возможно, это случится вместе с флагманами Galaxy Note 20 в июле или августе.

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Samsung, Смарт-часы, Galaxy Watch 2.
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