Samsung сертифицировала свои новые смарт-часы

Компания Samsung уже готовит новые "умные" часы, которые, по идее, будут называться или Galaxy Watch 2, или Galaxy Watch Active 3.
Что известно
Часы проходят под кодовыми номерами SM-R840/845 и SM-R850/855. Скорее всего, SM-R840 и SM-R850 будут двумя вариантами размеров экрана с возможностью подключения только по Wi-Fi, а SM-R845 и SM-R855 — с Wi-Fi + LTE.
На днях часы прошли сертификацию Министерства промышленности и информатизации КНР. Документы указывают на наличие 2,4 ГГц Wi-Fi и Bluetooth. Вероятнее всего, будет и чип NFC.
Также новая модель получит 8 ГБ встроенной памяти (вдвое больше, чем у предыдущей модели) и аккумулятор емкостью 330 мАч. Для сравнения: у 40-мм Galaxy Watch Active 2 — 247 мАч.
Когда именно представят новую модель — неизвестно, но, возможно, это случится вместе с флагманами Galaxy Note 20 в июле или августе.