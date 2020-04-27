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HTC готовит новый смартфон Desire 20 Pro

HTC готовит новый смартфон Desire 20 Pro
00:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания HTC подготовила к выпуску свой новый смартфон.

Похоже, компания HTC, несмотря на продолжительную черную полосу, не собирается покидать рынок смартфонов. Инсайдеры говорят, что производитель готовит новую модель.

Что это будет

Это устройство под кодовым именем Bayamo, которое должно дебютировать на коммерческом рынке под названием HTC Desire 20 Pro. Похоже, смартфон придет на смену прошлогодним Desire 19s и Desire 19+.

Новинка уже появилась в базе данных GeekBench с 8-ядерным процессором Qualcomm (возможно, Snapdragon 660 или Snapdragon 665), 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 10.

По словам источников, это будет не флагман, а модель среднего уровня.

Что касается дизайна, передняя панель будет напоминать OnePlus 8 с «дырявым» экраном, а задняя панель — Xiaomi Mi 10 с вертикальной основной камерой. Обещают 3,5 мм разъем для наушников.

Когда именно анонсируют HTC Desire 20 Pro — пока неизвестно.

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Смартфон, HTC, Телефон.
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