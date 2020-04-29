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NASA и Virgin Galactic присоединяться к борьбе с COVID-19 (Видео)

NASA и Virgin Galactic присоединяться к борьбе с COVID-19 (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии:Разработчики агентства решили сосредоточиться на трех самых популярных разработках.

Национальное космическое агентство тоже решило присоединиться к борьбе с COVID-19. Специалисты агентства совместно с Virgin Galactic будут делать специализированное оборудование, предназначенное для лечения больных вирусом.

Об этом сказано на официальном сайте космического агентства, а также на Instagram-странице Virgin Galactic.

В связи с инициативой, руководитель NASA Джеймс Брайденстайн провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора глава агентства презентовал свои свежие разработки для борьбы с COVID-19. 

Что показали в NASA

Аппарат для искусственной вентиляции легких VITAL. Его инженеры NASA создали за 37 дней специально для применения при лечении больных коронавирусом. Он работает по тому же принципу, что и обычное оборудование для вентиляции легких, но более простой в разработке. Устройство NASA уже прошло тестирование, поэтому планируют его массовое производство. 

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Шлем для терапии с постоянным положительным давлением (вентиляция легких через маску). Его можно использовать для неинвазивной механической вентиляции. Устройство поддерживает дыхательную активность пациента без применения интубации (введение специальной трубки) трахеи с помощью специальных лицевых масок. Сейчас разработали 500 экземпляров таких шлемов.

Система для обеззараживания поверхностей AMBUStat. Этот аппарат обеззараживает помещение с помощью холодной стерилизации. Его уже применяют в машинах скорой помощи в США.

Для разработок Virgin Galactic выделила целый ангар. Там поделились видео, как происходит рабочий процесс.

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Все по теме:

НАСА, Технологии, Коронавирус, Virgin Galactic, Техно, Борьба с коронавирусом, NASA и Virgin Galactic.
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