Пандемия: в мире резко увеличилось количество случаев интернет-пиратства

Показатель пиратства во всем мире резко увеличился на фоне коронавирусной пандемии. Об этом пишет BBC со ссылкой на данные агентства Muso, которое занимается анализом пиратства в Великобритании.
По данным агентства, с начала пандемии коронавирусной инфекции количество посещений сайтов с пиратским контентом выросло на 43% в Великобритании. Наибольший рост пиратства среди стран ЕС произошел в Италии — 66%.
При этом агентство фиксирует рост популярности сайтов с кино и программным обеспечением, тогда как количество пиратских трансляций телеканалов сократилось на 5% в основном из-за того, что количество спортивных трансляций упало в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Таким образом, так же, как в Netflix наблюдает значительный рост числа подписчиков, мы наблюдаем значительный всплеск посещений пиратских сайтов", - говорит гендиректор Muso, Энди Чаттерли.
За время пандемии коронавирусной инфекции выросло не только количество посещений пиратских сайтов, но и число хакерских атак. За месяц количество взломов увеличилось на 400%.