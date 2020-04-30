Пандемия: в мире резко увеличилось количество случаев интернет-пиратства

Новости технологии:В мире резко увеличилось количество пиратства на фоне коронавирусной пандемии.

Показатель пиратства во всем мире резко увеличился на фоне коронавирусной пандемии. Об этом пишет BBC со ссылкой на данные агентства Muso, которое занимается анализом пиратства в Великобритании.

По данным агентства, с начала пандемии коронавирусной инфекции количество посещений сайтов с пиратским контентом выросло на 43% в Великобритании. Наибольший рост пиратства среди стран ЕС произошел в Италии — 66%.

При этом агентство фиксирует рост популярности сайтов с кино и программным обеспечением, тогда как количество пиратских трансляций телеканалов сократилось на 5% в основном из-за того, что количество спортивных трансляций упало в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Таким образом, так же, как в Netflix наблюдает значительный рост числа подписчиков, мы наблюдаем значительный всплеск посещений пиратских сайтов", - говорит гендиректор Muso, Энди Чаттерли.

За время пандемии коронавирусной инфекции выросло не только количество посещений пиратских сайтов, но и число хакерских атак. За месяц количество взломов увеличилось на 400%.