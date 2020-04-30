Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Штрафы никто не отменял: в КГГА напомнили, что в Киеве все еще действуют карантинные ограничения
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Трамп: В США проведено тестов на Covid-19 больше, чем в любой другой стране
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

За 170 лет окупит себя: HTC даст смартфонам Exodus 1s возможность майнить криптовалюту

За 170 лет окупит себя: HTC даст смартфонам Exodus 1s возможность майнить криптовалюту
04:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s сможет майнить криптовалюту и даже окупится... через 170 лет.

Несколько лет назад компания HTC начала выпускать блокчейн-смартфоны: Exodus 1 в 2018 году и Exodus 1s в 2019-м. И в ближайшее время они научатся майнить криптовалюту.

В ближайшее время выйдет приложение DeMiner как раз для этого. После этого смартфоны смогут добывать криптовалюту Monero. Несмотря на то, что у криптовалюты сейчас далеко не лучшие времена, разработчики DeMiner (Midas Labs) подсчитали, сможет ли владелец смартфона заработать на майнинге.

Для примера взяли более дешевый смартфон HTC Exodus 1s. Как оказалось, он сможет добывать 0,0038 в день, а это около $1,387 по текущему курсу. И это даже без учета затрат на электроэнергию, хотя гаджет в этом плане не прожорлив.

Новый iPhone SE: когда ждать в Украине и во сколько обойдется новинка Apple

По подсчетам разработчиков, HTC Exodus 1s даже сможет самоокупиться с помощью майнинга. Правда, на это уйдет порядка 170 лет, учитывая, что стоит устройство €219 ($237).

Поэтому в качестве инвестиции HTC Exodus 1s, увы, точно не подойдет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, HTC, Криптовалюта, HTC Exodus 1s.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
02 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
03 Хлеб быстро плесневеет: в чем может быть причина
04 Посол: МИД Польши вернуло 12 украинцев из Марокко
05 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры
Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных
В США падает экономика - уже 26 млн безработных
&quot;Нефть - это несущая стена мира&quot;: Трамп пророчит &quot;пару плохих лет&quot; для сферы энергетики
Трамп об энергетическом секторе: Будет пара плохих лет
Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами
Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь