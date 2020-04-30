За 170 лет окупит себя: HTC даст смартфонам Exodus 1s возможность майнить криптовалюту

Новости технологии:Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s сможет майнить криптовалюту и даже окупится... через 170 лет.

Несколько лет назад компания HTC начала выпускать блокчейн-смартфоны: Exodus 1 в 2018 году и Exodus 1s в 2019-м. И в ближайшее время они научатся майнить криптовалюту.

В ближайшее время выйдет приложение DeMiner как раз для этого. После этого смартфоны смогут добывать криптовалюту Monero. Несмотря на то, что у криптовалюты сейчас далеко не лучшие времена, разработчики DeMiner (Midas Labs) подсчитали, сможет ли владелец смартфона заработать на майнинге.

Для примера взяли более дешевый смартфон HTC Exodus 1s. Как оказалось, он сможет добывать 0,0038 в день, а это около $1,387 по текущему курсу. И это даже без учета затрат на электроэнергию, хотя гаджет в этом плане не прожорлив.

По подсчетам разработчиков, HTC Exodus 1s даже сможет самоокупиться с помощью майнинга. Правда, на это уйдет порядка 170 лет, учитывая, что стоит устройство €219 ($237).

Поэтому в качестве инвестиции HTC Exodus 1s, увы, точно не подойдет.