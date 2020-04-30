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Теперь еще и синенькие: Galaxy Buds получат новый цвет

Теперь еще и синенькие: Galaxy Buds получат новый цвет
09:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Samsung собирается выпустить Galaxy Buds+ в новой расцветке Deep Blue.

Samsung в феврале, вместе с линейкой смартфонов Galaxy S20, анонсировал ещё TWS-наушники Galaxy Buds+. Изначально они вышли в белой, чёрной и голубой расцветках.

Потом производитель добавил красный и розовый цвета, а сейчас собирается выпустить ещё один вариант.

Что известно

Специалисты XDA-Developers нашли в приложении SmartThings 1.7.47-22 изображения и видео наушников в новой тёмно-синей расцветке с названием Deep Blue. Естественно, кроме цвета других визуальных изменений нет. Это всё те же Galaxy Buds+. К сожалению, пока нет информации когда производитель собирается выпустить такой вариант наушников.

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Напомним, Galaxy Buds внешне ничем не отличаются от прошлогодних Galaxy Buds, но они могут похвастаться прокаченным звуком, улучшенной автономностью (до 22 часов с кейсом), а ещё увеличенным количеством микрофоном и динамиков. Также с выходом этой модели появилось фирменное ПО для iOS-устройств.

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Наушники, Гаджеты, Технологии, Galaxy, Техно, Galaxy Buds.
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