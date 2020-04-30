Теперь еще и синенькие: Galaxy Buds получат новый цвет

Новости технологии:Samsung собирается выпустить Galaxy Buds+ в новой расцветке Deep Blue.

Samsung в феврале, вместе с линейкой смартфонов Galaxy S20, анонсировал ещё TWS-наушники Galaxy Buds+. Изначально они вышли в белой, чёрной и голубой расцветках.

Потом производитель добавил красный и розовый цвета, а сейчас собирается выпустить ещё один вариант.

Что известно

Специалисты XDA-Developers нашли в приложении SmartThings 1.7.47-22 изображения и видео наушников в новой тёмно-синей расцветке с названием Deep Blue. Естественно, кроме цвета других визуальных изменений нет. Это всё те же Galaxy Buds+. К сожалению, пока нет информации когда производитель собирается выпустить такой вариант наушников.

Напомним, Galaxy Buds внешне ничем не отличаются от прошлогодних Galaxy Buds, но они могут похвастаться прокаченным звуком, улучшенной автономностью (до 22 часов с кейсом), а ещё увеличенным количеством микрофоном и динамиков. Также с выходом этой модели появилось фирменное ПО для iOS-устройств.