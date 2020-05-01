В сети появился трейлер нового персонажа Apex Legends (Видео)

Новости технологии:Разработчики Apex Legends анонсировали нового персонажа - Лобу Андрадэ.

Через пару недель, 12 мая, в Apex Legends начнётся пятый сезон, получивший название "Улыбка удачи". Помимо всего прочего, он добавит в королевскую битву новую легенду — Лобу Андрадэ.

Лоба — та самая девчушка, чей отец погиб от руки Ревенанта в эффектном кинематографичном ролике четвёртого сезона. Потеряв всё, девочка стала искусной воровкой. За годы Лоба подросла и теперь готова присоединиться к играм, чтобы отомстить Ревенанту.

Помимо новой легенды в пятом сезоне нас ждут:

свежий боевой пропуск, содержащий более 100 эксклюзивных наград — легендарные скины, наборы Apex и многое другое;

задание сезона, за прохождение которого выдадут щедрую награду;

четвёртая рейтинговая серия.

Премьера релизного трейлера пятого сезона состоится 5 мая в 20:00 по московскому времени на YouTube-канале Apex Legends.