Музыка даже без смартфона: известны подробности о новых наушниках Samsung

Новости технологии:Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) раскрыло интересную особенность будущих беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds X.

Согласно найденным документам, новая модель получит встроенный MP3-плеер. Это значит, что Galaxy Buds X оснастят накопителем, на котором можно будет хранить музыку и слушать её без подключения к смартфону.

Похоже, это будут первые полностью беспроводные наушники с такой функцией.

Напомним, Galaxy Buds X проходят с номером модели SM-R180 и кодовым названием Beans (с англ. фасоль). Им приписывают два динамика, внешний канал, как в сабвуфере, несколько микрофонов и датчики приближения.

Когда ждать

Скорее всего, наушники дебютируют вместе со смартфонами Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 во второй половине года.