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Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)

Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
19:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Инсайдер Max J продолжает делиться подробностями о бюджетном смартфоне OnePlus Z (aka OnePlus 8 Lite).

На днях Max J подтвердил, что смартфон представят в июле, а сейчас раскрыл некоторые спецификации новинки.

Итак, вместо MediaTek Dimensity 1000, как говорилось ранее, новинка получит чип компании Qualcomm. Речь идёт о топовом SoC среднего уровня - Snapdragon 765G.

Процессор будет поставляться с модемом X52 5G. Чипсет построен по 7-нанометровому техпроцессу Samsung EUV и имеет восемь ядер: одно основное Kryo 475 с частотой 2.4 ГГц, одно производительное Kryo 475 с 2.2 ГГц и шесть энергоэффективных Kryo 475 с частотой 1.8 ГГц.

 

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Напомним, OnePlus Z ещё приписывают дисплей на 90 Гц с диагональю 6.4-6.5 дюймов и разрешением FHD+, тройную камеру на 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, аккумулятор с фирменной быстрой зарядкой и ценник в районе 400-450 евро.

Кстати, сегодня компания OnePlus опубликовала список новых функций, которые скоро появятся в смартфонах компании.

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Все по теме:

Qualcomm, OnePlus, OnePlus Z, Qualcomm Snapdragon 765G, MediaTek Dimensity 1000.
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