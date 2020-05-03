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Huawei создаст ПК с собственной операционной системой

Huawei создаст ПК с собственной операционной системой
02:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei готовит ПК с собственной операционной системой HarmonyOS 2.0.

В прошлом году компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, а теперь расширяет сферу ее применения.

Что это значит

Китайские инсайдеры сообщают о том, что Huawei планирует выпустить настольный ПК с ОС HarmonyOS 2.0 и процессором Kunpeng с архитектурой ARM. Неудивительно, ведь раньше представители компании обещали, что HarmonyOS будет работать на компьютерах, «умных» часах, фитнес-трекерах, в автомобилях и т. д.

По словам источника, Huawei начнет с родного китайского рынка. Несколько городов и регионов уже сотрудничают с Huawei для создания цепочки поставок в индустрии ПК. Это и должно помочь компании сначала закрепиться в Китае.

Также Huawei планировала представить HarmonyOS 2.0 в 2020 году. Когда это произойдет — неизвестно. Возможно, на конференции HDC20, которая должна пройти в августе.

Кстати, у Huawei уже есть вычислительные решения для корпоративных клиентов на базе однокристальной системы Kunpeng и собственной материнской платы. Но процессор и материнская плата пока не предназначены для потребительского использования

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Компьютер, Huawei, ПК, HarmonyOS.
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