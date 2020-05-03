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Baseus BS-30KP365: пауэрбанк способный зарядить ноутбук (Фото)

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Baseus BS-30KP365: пауэрбанк способный зарядить ноутбук (Фото)
03:57 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Пауэрбанк Baseus BS-30KP365 с помощью которого можно зарядить даже ноутбук.

На AliExpress продается просто незаменимая вещь — пауэрбанк Baseus BS-30KP365.

Что это такое

Это портативный аккумулятор, с помощью которого можно зарядить и смартфон, и планшет, и даже ноутбук. Его емкость — 30 000 мАч, номинальная емкость — 18 000 мАч. При этом мощность — 65 Вт.

Пауэрбанк получил сразу пять выходов и три входа. Можно заряжать несколько устройств одновременно. Есть поддержка быстрой зарядки FCP SCP для смартфонов Huawei, Quick Charge 3.0 для устройств Xiaomi и 45W для гаджетов Samsung. Например, флагманы семейства S20 заряжаются на 100% за 57 минут.

На корпусе есть LED-дисплей, на котором отображается вся необходимая информация о зарядке.

Габариты аккумулятора 145×65×38 мм, вес — 550 г.

Цена

Пауэрбанк Baseus BS-30KP365 обойдется в $54.99 (на момент написания новости). На выбор есть белая и черная расцветки.

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Аккумулятор, Пауэрбанк, Baseus BS-30KP365.
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