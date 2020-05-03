С поддержкой 4G: Fitbit выпустит детские смарт-часы

Новости технологии:У компании Fitbit есть большой ассортимент "умных" часов, но на рынке детской электроники она еще новичок.

Издание Engadget, ссылаясь на собственные источники, пишет, что до конца года Fitbit выпустит детские смарт-часы с поддержкой 4G.

И поможет в этом стартап Doki Technologies. Хоть оба производителя и отказываются от комментариев, журналисты узнали, что Fitbit купил Doki еще в конце прошлого года, то есть до перехода во владение Google.

Кстати, Doki является производителем первых в мире детских часов с видеосвязью.

Скорее всего, Fitbit при создании своего гаджета будет использовать платформу Doki для различных функций отслеживания безопасности, видеовызовов и голосовых вызовов через мобильное приложение.