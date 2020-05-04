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Samsung Galaxy Z Flip: внешний вид нового смартфона (Фото)

Samsung Galaxy Z Flip: внешний вид нового смартфона (Фото)
00:22 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Samsung показала как будет выглядеть новый Galaxy Z Flip.

В феврале компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. А теперь компания работает над его преемником.

Чего ждать

Патентную документацию на новую модель нашли на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). И в ней есть изображения нового Galaxy Z Flip.

Судя по ним, смартфон получит такую же конструкцию «раскладушки», как и нынешняя модель. В плане дизайна изменения небольшие.

Samsung рассматривает два варианта устройства, которые отличаются расположением модулей основной камеры и размером дополнительного экрана. В первом случае. В первом случае камера тройная и, как у оригинального Galaxy Z Flip, расположена горизонтально. Дополнительный дисплей при этом находится рядом и имеет небольшой размер.

Во втором случае тройная камера расположена вертикально, а дополнительный экран — рядом с ней. В результате он большего размера и отображает больше информации.

Для фронтальной камеры предусмотрен круглый вырез в экране.

Скорее всего, новый Samsung Galaxy Z Flip представят в начале следующего года.

 

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Samsung, Смартфон, Galaxy Z Flip.
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