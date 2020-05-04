Xiaomi расширит линейку устройств Redmi K30

Новости технологии:Redmi K30i все таки быть: новая утечка.

Мы уже писали о том, что Xiaomi решила расширить линейку устройств Redmi K30, добавив в нее младшую модель Redmi K30i. Теперь появилось очередное доказательство этому.

Что известно

После появления в базе данных китайского регулятора TENAA Redmi K30i «засветился» в коде приложения камеры MIUI. Он проходит под кодовым названием «Picasso», как и обычный Redmi K30, анонсированный еще в декабре.

Также подтверждается информация о том, что у Redmi K30i будет камера попроще: с главным датчиком не на 64 Мп, а на 48 Мп. Скорее всего, это будет сенсор Sony.

Согласно утечкам, в остальном Redmi K30i будет идентичен Redmi K30: 6.67-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и отверстием для двойной селфи-камеры, чип Qualcomm Snapdragon 765G, который построен по 7-нанометровому техпроцессу, дополнительные модули камеры на 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а также NFC и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой.

По слухам, Redmi K30i дебютирует уже в этом месяце.