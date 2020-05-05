Отслеживает движения пальцев: Sony показала прототип нового VR-контроллера (Видео)

Новости технологии:Sony показала прототип VR-контроллера. Он отслеживает движения отдельных пальцев.

Компания Sony показала, на каких технологиях будет работать будущая гарнитура PSVR 2, с помощью которой пользователи смогут отслеживать движения отдельных пальцев в виртуальной реальности. Об этом говорится в блоге компании.

В видео компания показала контроллер, похожий на систему управления Valve Index. Он будет отслеживать движения отдельных пальцев, в том числе сжатия, позволив разнообразить количество реакций и действий в играх.

Для работы системы компания будет использовать технологию машинного обучения, которая позволяет обойти проблемы с распознаванием ряда жестов. Кроме того, искусственный интеллект позволит играть в такие VR-сервисы и людям с кольцами на руках, а также с наручными часами.

В сообщении пока не говорится, когда выйдет гарнитура PSVR 2 и появятся ли новые контроллеры в продаже как отдельные устройства. Эксперты считают, что PSVR 2 может быть добавлена в новую версию приставки PlayStation VR, которая пока официально не представлена.