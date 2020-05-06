Чат-бот запущен: Facebook обучает ИИ "сочувствию"

Новости технологии:Социальная сеть Facebook запустила чат-бот, который может сочувствовать и отвечать на вопросы.

Facebook запустил новый чат-бот, который может сочувствовать, подсказать ответ на вопрос пользователя и демонстрировать индивидуальность. Его обучили с помощью 1,5 млрд публикаций и комментариев живых людей, которые разработчики взяли с сайта Reddit.

Часть тестов пока неудачные: ИИ начинал оскорблять пользователей.

Создатели отметили, что 49% пользователей Facebook предпочитают взаимодействие с чат-ботом, а не другим человеком. Однако они же отмечают, что обучение искусственного интеллекта (ИИ) с использованием такой платформы, как Reddit, имеет свои недостатки.

К примеру, во время тестов Blender мог начать оскорблять пользователей, а в других диалогах — говорить выдуманные факты. Исследователи надеются на то, что некоторые из этих проблем решатся с помощью других моделей.

Facebook также сравнила производительность Blender с последней версией чат-бота Google — Meena. 67% респондентов социальной сети отметили, что Blender пишет "более человечно", чем Meena.

"Мы достигли этого благодаря новой технологии чат-бота — она включает в себя улучшенную технику декодирования, новое сочетание навыков и модель с 9,4 млрд параметров. Это в 3,6 раза больше, чем у крупнейшей из существующих систем", — отмечается в пресс-релизе.