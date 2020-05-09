Sony выпустила новые беспроводные наушники (Фото и видео)

Японская компания Sony представила беспроводные наушники WF-SP800N.
Презентация гарнитуры изложена в коротком видео на канале компании в YouTube.
Как заявляют в Sony, наушники снабжены защитой от воды и пыли. Также WF-SP800N имеет стабильное подключение к Bluetooth.
Благодаря мощной батареи, наушники могут работать до 9 часов. Более того, в зарядном чехле устройство может зарядиться на еще дополнительные 9 часов.
Замечается, что 10 минут зарядки будет достаточно для 60 минут работы WF-SP800N.
В компании добавляют, что наушники автоматически регулируют звук в зависимости от того идет ли пользователь, бежит ли по улице, едет ли в метро и т. п.
Беспроводные наушники доступны в четырех цветах - белом, черном, синем и оранжевом.
По данным портала GSM Arena, стоимость WF-SP800N составляет 200 долларов США.