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Sony выпустила новые беспроводные наушники (Фото и видео)

Sony выпустила новые беспроводные наушники (Фото и видео)
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:Sony WF-SP800N: наушники снабжены защитой от воды и пыли.

Японская компания Sony представила беспроводные наушники WF-SP800N.

Презентация гарнитуры изложена в коротком видео на канале компании в YouTube.

Как заявляют в Sony, наушники снабжены защитой от воды и пыли. Также WF-SP800N имеет стабильное подключение к Bluetooth.

Благодаря мощной батареи, наушники могут работать до 9 часов. Более того, в зарядном чехле устройство может зарядиться на еще дополнительные 9 часов.

Замечается, что 10 минут зарядки будет достаточно для 60 минут работы WF-SP800N.

В компании добавляют, что наушники автоматически регулируют звук в зависимости от того идет ли пользователь, бежит ли по улице, едет ли в метро и т. п.

Беспроводные наушники доступны в четырех цветах - белом, черном, синем и оранжевом.

По данным портала GSM Arena, стоимость WF-SP800N составляет 200 долларов США.

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Наушники, Sony, WF-SP800N.
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