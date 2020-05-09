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Meizu HD60: компания выпустила накладные Bluetooth-наушники

Meizu HD60: компания выпустила накладные Bluetooth-наушники
13:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Meizu вчера, кроме флагманских смартфонов, представила ещё свои обновлённые накладные Bluetooth-наушники Meizu HD60.

Новая модель получала такой же привлекательный внешний вид, качественные материалы корпуса (кожа и металл) и 40-миллиметровые драйверы. Наушники имеют сертификацию Hi-Res, поддерживают кодек aptX HD и работают по Bluetooth 5.0, но в них также есть разъём 3.5 мм.

Meizu HD60 могут похвастаться двумя чипами: Sony CDX3775 и Qualcomm CVC. Первый отвечает за активное шумоподавление, а второй — поглощает посторонние звуки во время разговоров. Оба чипсета используют для этого два встроенных микрофона.

Работают наушники от аккумулятора на 900 мАч. Такого объёма, по словам компании, хватит на 17 часов прослушивания музыки с активным шумоподавлением. Заряжаются Meizu HD60 через порт USB-C.

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Новые Meizu HD60 появятся в Китае 11 мая с ценником 155 долларов США и в одной расцветке — Fog Silver.

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Наушники, Технологии, Meizu, Техно, Bluetooth-наушники, Meizu HD60.
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