Huawei представила в Европе смартфон P Smart 2020

Новости технологии:Huawei P Smart 2020 официально появился в Европе.

Компания Huawei официально представила на европейском рынке смартфон P Smart 2020. Пожалуй, главная его особенность — это поддержка сервисов Google.

Что еще

Новая модель очень похожа на Huawei P Smart 2019: 6,21-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), вырез-капелька, небольшой «подбородок» внизу и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Внутри установлен процессор Kirin 710F. Это старый чип, и благодаря этому Huawei P Smart 2020 и получил сервисы Google. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, хранилища — 128 ГБ, но также поддерживаются карты памяти microSD.

Фронтальная камера 8-мегапиксельная (f/2,0). Основная камера получила два датчика, которые расположены в прямоугольном блоке. Это датчики на 13 Мп (f/2,0) и 2 Мп (f/2,0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3400 мАч. Также «в комплекте» Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, порт USB Type-C (USB 2.0), GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, чип NFC и 3,5 мм разъем для наушников.

Цена

Huawei P Smart 2020 обойдется в €200. Продажи стартуют 17 мая. На выбор есть цвета Midnight Black (чёрный), Aurora Blue (синий) и Emerald Green (зелёный).