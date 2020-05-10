LG вскоре представит новый смартфон Stylo 6

Новости технологии:Компания LG готовит к выходу приемника Stylo 5.

В июне прошлого года компания LG представила смартфон Stylo 5, а теперь к выходу готовится его преемник — Stylo 6.

Чего ждать

Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) раздобыл рендеры новинки. Судя по ним, новая модель будет значительно отличаться от Stylo 5. Но главная фишка остается неизменной — это поддержка стилуса.

У смартфона рамки стали меньше, а для фронтальной камеры теперь предусмотрен каплевидный вырез. Основная камера тройная с датчиками, расположенными в горизонтальном блоке.

Сканер отпечатков пальцев по-прежнему на задней панели. По бокам — слот для SIM-карты и кнопки управления. Внизу расположены USB-C и 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также микрофон, динамик и отверстие для хранения стилуса, сверху — дополнительный микрофон.

При этом на экране указана дата 18 мая. Скорее всего, именно в этот день официально дебютирует LG Stylo 6.