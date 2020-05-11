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Honor X10 и Honor X10 Pro: стали известны характеристики и стоимость

Honor X10 и Honor X10 Pro: стали известны характеристики и стоимость
02:12 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:В Сети "гуляют" характеристики и цены смартфонов Honor X10 и Honor X10 Pro.

20 мая суббренд Huawei представит новые смартфоны семейства Honor X10. Ожидаются сразу две модели: Honor X10 и Honor X10 Pro. И хоть до презентации осталось 10 дней, инсайдеры уже рассказали, какие характеристики получат смартфоны и сколько будут стоить.

Honor X10

У базовой модели будет дисплей с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 90 Гц. Внутри установлен процессор Kirin 820 с поддержкой 5G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Объем хранилища — 64 или 128 ГБ.

Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная (Sony IMX471), а основная состоит из трех датчиков. Это 40 Мп датчик Sony IMX600, 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп датчик глубины.

Также «в комплекте» аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, но без NFC.

По инсайдерской информации, Honor X10 будет стоить около $254 (64 ГБ) и $283 (128 ГБ).

Honor X10 Pro

Старшая модель получит экран с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 90 Гц, процессор Kirin 820, систему охлаждения, как у Huawei Mate 30, 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ хранилища.

Основная камера здесь такая же, как у Honor X10, но с дополнительным 2 Мп датчиком. Аккумулятор тот же — 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Еще есть 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, а также NFC.

Honor X10 Pro должен стоить около $339 и $382 в зависимости от объема памяти.

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Смартфон, Honor X10, Honor X10 Pro.
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