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Глава Xiaomi рассказал о своем любимом смартфоне

Глава Xiaomi рассказал о своем любимом смартфоне
02:19 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, какой смартфон любит больше всего.

Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) разоткровенничался с фанатами бренда и рассказал, какой у него самый любимый смартфон.

Неожиданно

Как оказалось, абсолютный фаворит главы Xiaomi — Mi Mix 2 с керамическим корпусом, который вышел еще в 2017 году.

Неудивительно, что Лэй Цзюнь отдает предпочтение линейке Mi Mix, ведь она считается дизайнерской. Но странно, что он выбрал именно Mi Mix 2, ведь есть еще слайдер Mi Mix 3 и концептуальный Mi Mix Alpha с «опоясывающим» дисплеем.

В любом случае, некоторые услышали в словах CEO намек на выход новой модели Mi Mix 4, слухи о которой ходят уже давно. Тем более, недавно компания зарегистрировала новую учетную запись Weibo для серии Mix. Надеемся, мы все-таки дождемся «четверку», ведь ее время уже давно пришло.

 

 

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Смартфон, Xiaomi, Лэй Цзюнь, Mi Mix 2.
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