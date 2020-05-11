Глава Xiaomi рассказал о своем любимом смартфоне

Новости технологии:Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, какой смартфон любит больше всего.

Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) разоткровенничался с фанатами бренда и рассказал, какой у него самый любимый смартфон.

Неожиданно

Как оказалось, абсолютный фаворит главы Xiaomi — Mi Mix 2 с керамическим корпусом, который вышел еще в 2017 году.

Неудивительно, что Лэй Цзюнь отдает предпочтение линейке Mi Mix, ведь она считается дизайнерской. Но странно, что он выбрал именно Mi Mix 2, ведь есть еще слайдер Mi Mix 3 и концептуальный Mi Mix Alpha с «опоясывающим» дисплеем.

В любом случае, некоторые услышали в словах CEO намек на выход новой модели Mi Mix 4, слухи о которой ходят уже давно. Тем более, недавно компания зарегистрировала новую учетную запись Weibo для серии Mix. Надеемся, мы все-таки дождемся «четверку», ведь ее время уже давно пришло.