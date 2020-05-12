Фейки о коронавирусе: Twitter начнет бороться со спорными записями

Социальная сеть Twitter ввела метки и специальные сообщения, чтобы помечать вводящие в заблуждения и спорные данные о коронавирусе.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог самой компании.
"Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента", говорится в сообщении.
Соцсеть начала отмечать фейки с 11 мая, однако нововведения затронут и те сообщения, которые были опубликованы ранее. Записи с недостоверной информацией будут удалять.