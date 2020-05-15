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Apple купила стартап, который специализируется на VR
Apple купила стартап, который специализируется на VR

Apple купила стартап, который специализируется на VR

Apple купила стартап, который специализируется на VR
16:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Apple подтвердила приобретение разработчика виртуальной реальности NextVR.

Компания Apple выкупила стартап NextVR, который занимается трансляцией мероприятий с виртуальной реальностью.

Об этом сообщает Apple Insider.

"Apple подтвердила приобретение калифорнийского стартапа NextVR, занимающегося трансляцией мероприятий вживую с виртуальной реальностью", - говорится в сообщении.

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Несмотря на то, что сейчас официально неизвестно сколько стоила финансовая операция, в СМИ появилась информация о 100 миллионах долларов США.

Как сообщает портал, за последние несколько лет Apple очень много инвестировала в виртуальную и дополненную реальность. Также известно, что компания работает над разработкой пары очков и шлема с виртуальной реальностью, которые могут появиться уже в 2022 году.

В этом году Apple уже приобрела стартап Voysis, который занимается улучшением голосовой технологии, и метеорологическое приложение Dark Sky.

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Apple, ВР, Виртуальная реальность, Стартап, NextVR.
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