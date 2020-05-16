Apple готовит к выпуску уникальные очки дополненной реальности

Новости технологии:Аналитик Минг-Чи Куо уверяет, что запуск состоится в 2022 году, а инсайдер Джон Проссер уверен, что выход запланирован на 2021 год.

Раньше в сети появлялись слухи о том, что Apple готовит очки дополненной реальности. И сразу несколько инсайдеров подтверждают эту информацию.

Очки получили условное название Apple Glasses. По прогнозам аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), они поступят в продажу только в 2022 году.

А вот инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который неоднократно сообщал достоверные данные о продукции Apple, говорит, что запуск состоится раньше - в следующем году.

"Не могу поверить, что выступаю против Куо, но я уверен - он ошибается. Apple намерена выпустить очки в период с марта по июнь 2021 года. Я уже видел их. Они чертовски хороши, и скоро я их покажу", - написал Джон.

Apple Glasses могут получить дисплей с высоким разрешением и собственную прошивку rOS (reality OS), поддерживающую управление касаниями к тач-панелям, расположенным на дужках очков. Также возможна поддержка голосового и жестового управления.

Кстати, подобные очки были у Google, но они оказались провальными и продажи Google Glass в результате свернули.