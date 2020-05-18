Huawei P Smart S: новые качественные рендеры смартфона (Фото)

Новости технологии:Смартфон показан в трех расцветках: Emerald Green, Breathing Crystal и Midnight Black.

Компания Huawei готовит еще одного представителя серии P Smart — смартфон Huawei P Smart S.Известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) показал его рендеры в трех цветах.

Чего ждать

По сравнению с другими моделями линейки (например, P Smart 2020 и P Smart 2019) изменения в дизайне минимальные: такой же вырез-капелька для фронтальной камеры, такой же небольшой «подбородок», только основная камера уже не двойная, а тройная. Главный датчик — 48-мегапиксельный.

Кроме того, на задней панели нет сканера отпечатков пальцев. Возможно, он переехал на торец либо даже под экран (а вдруг?).

Смартфон показан в трех расцветках: Emerald Green, Breathing Crystal и Midnight Black.

Также Huawei P Smart S приписывают процессор Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ, 6,3-дюймовый дисплей формата Full HD+ и 16-мегапиксельную фронталку. Будут ли сервисы Google — неизвестно.

Поговаривают, что новинка будет конкурировать с Redmi Note 9, но в этой схватке смартфон Huawei вряд ли одержит победу. У гаджета Redmi более производительный чип и камера покруче.