LG готовит 13 новых смартфонов

Новости технологии:В ближайшее время нас ждут 13 моделей серии Q.

Похоже, после неудач на рынке смартфонов LG решила брать не качеством, а количеством. И в ближайшее время нас ждут 13 моделей серии Q.

Что это будет

Дело в том, что LG направила в Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPRIS) заявки на регистрацию 13 торговых марок. Это Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92 и Q93.

Все они относятся к классу 9 — к смартфонам. А серия Q обычно включает в себя устройства среднего ценового сегмента.

Кстати, LG Q51 (на фото) в ассортименте компании уже есть. Этот смартфон вышел в феврале этого года и получил 6.5-дюймовый IPS дисплей, чип MediaTek Helio P22, 3/32 ГБ памяти, аккумулятор на 4000 мАч и тройную основную камеру.

Когда именно выйдут все эти новинки — пока неизвестно.