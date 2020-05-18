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У смартфона Pixel 5 могут убрать главную фишку Pixel 4

У смартфона Pixel 5 могут убрать главную фишку Pixel 4
01:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новые модели Google Pixel 5 могут лишиться главной фишки прошлогодних Pixel 4.

Стивен Холл (Stephen Hall) из 9to5Google раскрыл некоторые подробности о новых флагманах Google Pixel 5.

Без Motion Sense

По его словам, новые модели могут лишиться главной фишки прошлогодних Pixel 4 — функции Motion Sense.

Напомним, это жестовое управление смартфоном, реализованное с помощью чипа Soli. С помощью этого миниатюрного радара гаджет понимает, когда вы берете его в руки, чтобы включить always-on display, и реагирует на жесты. Взмахами рук вы можете отклонить вызов или пропустить песню при прослушивании музыки.

Казалось бы, крутая штука, но пользователи отреагировали на нее неоднозначно. Дело в том, что Motion Sense потребляет много энергии и занимает место, а это во время безрамочности далеко не плюс. Кроме того, Motion Sense работает далеко не во всех странах из-за того, что чип Soli использует полосу частот 60 ГГц mmWave, разрешение на использование которой дали не везде.

Поэтому новые Pixel 5 могут лишиться и чипа Soli, и функции Motion Sense.

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Фишка, Pixel 4, Pixel 5, Motion Sense.
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