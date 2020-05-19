Honor представила первый в мире планшет с поддержкой Wi-Fi 6+

Новости технологии:Honor представила V6 - первый в мире планшет с поддержкой Wi-Fi 6+.

Главная фишка Honor V6 — то, что это первый в мире планшет с поддержкой Wi-Fi 6+. Скорость загрузки достигает 2,4 Гбит/с, а это, по словам производителя, в два раза быстрее, чем у iPad Pro 2020.

У новинки 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2К, охватом 100% цветового пространства sRGB и яркостью 470 кд/кв.м. Экран занимает 84% передней панели.

Внутри установлен чип Kirin 985 с модемом 5G. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, основная — на 13 Мп. В комплекте идет стилус Magic Pencil, который определяет 4096 степеней нажатия, также можно подключить Bluetooth-клавиатуру.

Емкость аккумулятора 7250 мАч. Одного заряда хватит на 13 часов воспроизведения видео или 8 часов игр. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт через разъем USB Type-C.

Стоимость планшета и объем памяти пока неизвестны. Эту информацию обещают раскрыть лишь 13 июня.