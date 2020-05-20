Google выпустила большое и важное обновление браузера Chrome (Видео)

Новости технологии:Новая версия Chrome 83 принесет пользователям много интересных изменений.

Компания Google выпустила крупное обновление фирменного браузера Google Chrome.

Как передает The NextWeb, также в новой версии Google добавила 38 исправлений безопасности. Важно, что минимум 4 уязвимости относили к очень опасным. Кстати. эксперты, которые обнаружили уязвимости, получили щедрую финансовую помощь от Google.

Что нового

Обновление коснулось функции, которая полезна для тех пользователей, которые любят открывать много вкладок. Новая услуга позволяет группировать вкладки, давать группам названия и обозначать их разными цветами. Правда, она станет доступной не для всех пользователей сразу, производитель будет добавлять ее постепенно.

Еще одно обновление – интерфейс для настроек безопасности и конфиденциальности. В частности, изменили дизайн настроек по работе с файлами cookie, настроек сайтов, очистки всех данных.

Кроме того, с обновлением появится добавленный значок-пазл в верхней части окна. Там пользователь получает информацию о том, какие расширения могут получать и изменять информацию на конкретном сайте.

Также Chrome 83 станет первой версией браузера, которая блокирует файлы cookie в режиме “инкогнито”. Кстати, пользователи могут настроить эту функцию для конкретных сайтов.