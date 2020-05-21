Доказал, что не робот: ИИ смог обойти капчу Microsoft

Новости технологии:ИИ впервые смог обмануть капчу Microsoft.

ИИ впервые смог обмануть капчу Microsoft. После того, как его обучили автоматически удалять лишний шум, эффективность инструмента выросла до 90%.

Исследователи из компании F-Secure научились использовать ИИ для того, чтобы обходить капчу на сайте Microsoft Outlook. В своем тексте они объяснили, что самой большой трудностью для них было правильное определение текста и имитация "живого" набора текста. Однако в остальном инструмент может притворяться обычным пользователем.

Сначала ИИ мог определять только 22% символов в стандартной капче. В процессе работы исследователи выяснили, что искусственный шум затрудняет идентификацию букв. Чтобы противодействовать этому эффекту, они настроили алгоритм для того, чтобы он автоматически удалял шум. После этого ИИ смог обходить более 90% капч.

F-Secure в 2013 году разработала программное обеспечение, которое обходило автоматизированные тесты Тьюринга на сайтах Google, Yahoo и PayPal. Оно демонстрировало эффективность больше 90%.

"Мы говорили об этом в прошлом году, скажем и сейчас: текстовая капча давно стала неэффективной и ее легко обойти. На рынке появились новые интересные образцы, но когда их начнут обходить — это всего лишь вопрос времени. Мы не говорим, что капча бесполезна, они просто не должны рассматриваться как решение, которое спасет вас от всего", — отметили в F-Secure.