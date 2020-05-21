День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle

Новости технологии:Вышивка была частью украинской культуры задолго до создания самой страны.

Сегодняшний Doodle, показанный киевской приглашенной художницей Таней Якуновой, чтит украинскую вышитую рубашку (известную как вышиванка) в ознаменование Международного дня вышиванки.

Этот праздник проводится каждый год в третий четверг мая и посвящен сохранению и возрождению украинской народной традиции изготовления и ношения вышитой одежды. То, что началось в 2006 году, с тех пор превратилось в глобальное явление с участием более чем 50 стран мира.

Согласно археологическим данным и рассказам греческого историка Геродота, скифы, которые населяли украинские территории еще в 9 веке до нашей эры. часто носил вышитую одежду.

Более 250 различных вышивальных стежков могут быть использованы для формирования подписи закодированных символов вышиванки. Как правило, они подразделяются на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры - все это можно найти в современных работах Doodle. Ни один образец не приходит без подробного значения, и разнообразные культуры и природные ландшафты Украины отражены в уникальной иконографии, используемой в каждом регионе.

Спустя столетия вышиванка сегодня признана неотъемлемой частью национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Так что наденьте свою лучшую вышитую рубашку и присоединяйтесь к этому празднику украинской культуры!

Поздравляем с Международным Днем Вышиванки!