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"Спешите получить": Epic Games Store дарит Civilization 6
"Спешите получить": Epic Games Store дарит Civilization 6

"Спешите получить": Epic Games Store дарит Civilization 6

"Спешите получить": Epic Games Store дарит Civilization 6
03:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Epic Games Store дарит еще одну занимательную игру.

Epic Games объявила новую бесплатную игру, которую получат пользователи Epic Games Store на этой неделе.

Что известно

«Эпики» снова держали интригу, прикрыв подарочную игру импровизированной ширмой, и наконец убрали занавес. В этот раз геймеры получат пошаговую стратегию Civilization 6. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить собственную цивилизацию.

В Civilization 6 геймеры могут строить, воевать, развивать технологии и налаживать отношения с другими государствами, или наоборот — строить хитрый план по их уничтожению. Ко всему присутствует мультиплеер для сражений с другими игроками.

Civilization 6 будет бесплатной до 28 мая, к тому же до 11 июня улучшение до версии Platinum отдают со скидкой в 50%. Оно открывает шесть наборов загружаемых материалов, а также дополнения Rise and Fall и Gathering Storm.

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Epic Games Store, Civilization 6.
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