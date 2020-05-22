"Спешите получить": Epic Games Store дарит Civilization 6

Epic Games объявила новую бесплатную игру, которую получат пользователи Epic Games Store на этой неделе.
Что известно
«Эпики» снова держали интригу, прикрыв подарочную игру импровизированной ширмой, и наконец убрали занавес. В этот раз геймеры получат пошаговую стратегию Civilization 6. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить собственную цивилизацию.
В Civilization 6 геймеры могут строить, воевать, развивать технологии и налаживать отношения с другими государствами, или наоборот — строить хитрый план по их уничтожению. Ко всему присутствует мультиплеер для сражений с другими игроками.
Civilization 6 будет бесплатной до 28 мая, к тому же до 11 июня улучшение до версии Platinum отдают со скидкой в 50%. Оно открывает шесть наборов загружаемых материалов, а также дополнения Rise and Fall и Gathering Storm.