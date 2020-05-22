Геймеры заставили разработчика убрать из Doom Eternal античит

Новости технологии:После крупного обновления 1.0 в Doom Eternal появился античит от Denuvo.

На прошлой неделе id Software внедрила в Doom Eternal защиту от читеров Denuvo Anti-Cheat. Геймеры же оказались недовольны таким нововведением.

Что известно

После крупного обновления 1.0 в Doom Eternal появился античит от Denuvo, который, как и другие подобные программы, устанавливался в корень системы. Разработчики объяснили такое решение тем, что хотят добиться честного соревнования в Battlemode — мультиплеерном режиме Doom Eternal.

Все же геймерам не понравилось нововведение, так как Denuvo хоть и защищает игры от пиратства, но плохо сказывается на производительности проектов. Denuvo Anti-Cheat не стал исключением, и после внедрения программы игроки начали испытывать трудности даже с запуском игры. В итоге рейтинг проекта в Steam забомбили негативными отзывами, и разработчикам пришлось принять меры

В обновлении 1.1, которое выйдет уже на этой неделе, id Software удалит из игры Denuvo Anti-Cheat. В то же время разработчики не бросают затею. В письме к геймерам на Reddit исполнительный продюсер игры Марти Страттон объяснил, что студия рассмотрит другие варианты. Например, без установки античита игроков будут пускать только в сюжетную кампанию, а для мультиплеера придется установить защиту.