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Маркетинговая уловка: Apple готовит спецверсию "умных" очков в память о Стиве Джобсе

Маркетинговая уловка: Apple готовит спецверсию "умных" очков в память о Стиве Джобсе
20:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Это будет специальное ограниченное издание, похожее на очки, которые носил Джобс.

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) продолжает делиться новыми подробностями об "умных" очках Apple. На этот раз он рассказал о специальной версии такого гаджета.

Это версия "Steve Jobs Heritage Edition", которая, как и следует из названия, будет выпущена в память о покойном основателе компании Стиве Джобсе (Steve Jobs). Такие очки будут похожи на те, которые носил Джобс.

"Некоторым нравится идея с данью памяти Стиву Джобсу, но, очевидно, это выглядит как маркетинговая уловка", - говорит Проссер.

Это будет специальное ограниченное издание, но из каких материалов и с каким ценником - пока неизвестно.

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Правда, некоторые специалисты не верят в существование таких очков. Например, Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg назвал информацию о Steve Jobs Heritage Edition "полной выдумкой", но Джон при этом уверен в своих словах.

Напомним, ранее Проссер писал, что Apple Glass будут максимально похожи на обычные очки, стекла будут проецировать информацию, а сбоку на дужке расположится сканер LiDAR, как у планшета iPad Pro 2020. Камеру решили не добавлять из соображений конфиденциальности. Для работы очкам будет необходимо сопряжение с iPhone, а разработкой ПО занимается Starboard. Управлять устройством можно будет жестами перед стеклами или касаниями через сенсорные области.

Стоить такие очки будут $499. По прогнозам, презентация состоится не раньше четвертого квартала 2020 года, а возможно, позже - в первом квартале 2021 года. А вот продажи, по самым оптимистичным прогнозам, начнутся через год после презентации.

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Apple, Очки, Джобс, Apple Glasses, Steve Jobs Heritage Edition.
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