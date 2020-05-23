WhatsApp тестирует новую полезную функцию

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять новые контакты путем сканирования их QR-кодов. Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что функция в бета-версии уже доступна для операционных систем iOS и Android.
Отмечается, что новая функция позволит пользователям быстро добавлять людей в список контактов, ведь сейчас это возможно только после того, как пользователь сохранит номер знакомого в списке контактов в телефоне.
Функция в бета-версии уже доступна для операционных систем iOS и Android.
Пока неизвестно, когда она может появиться в главном приложении.