WhatsApp тестирует новую полезную функцию

Новости технологии:Мессенджер WhatsApp тестирует функцию, которая позволяет добавлять контакт через QR-код.

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять новые контакты путем сканирования их QR-кодов. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что функция в бета-версии уже доступна для операционных систем iOS и Android.

Отмечается, что новая функция позволит пользователям быстро добавлять людей в список контактов, ведь сейчас это возможно только после того, как пользователь сохранит номер знакомого в списке контактов в телефоне.

Функция в бета-версии уже доступна для операционных систем iOS и Android.

Пока неизвестно, когда она может появиться в главном приложении.