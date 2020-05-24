Asus представит две новинки уже летом: подробности

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00:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Главной особенностью Zenfone 6 стала поворотная камера.

В этом году компания Asus делает ставку на два пока еще не анонсированных смартфона — Zenfone 7 и ROG Phone III. Их анонс ожидается летом.

Когда и чего ждать

По данным СМИ, обе модели представят в конце второго или в начале третьего квартала. Это июнь—июль, но скорее всего, презентация пройдет все-таки в июле.

Интересно будет посмотреть на Zenfone 7, ведь прошлогодняя «шестерка» была довольно необычной. Напомним, главной особенностью Zenfone 6 стала поворотная камера, способная откидываться на 180 градусов, которая выступала в роли и основной, и фронтальной камеры.

Каким будет Zenfone 7 — пока неизвестно. Но смартфону приписывают топовый процессор Snapdragon 865, поддержку 5G, дисплей с высокой частотой обновления и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Что касается ROG Phone III, он тоже должен получить Snapdragon 865. Кстати, Asus ожидает, что его продажи будут на 30–50% выше, чем у прошлогодней модели.

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Все по теме:

Смартфон, Asus, Телефон, Флагман, Zenfone 7, ROG Phone III.
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